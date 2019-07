Vermisster Wanderer im Kleinwalsertal tot aufgefunden

Der 72-Jährige, der seit gestern im Kleinwalsertal vermisst wurde, ist tot, wie die Vorarlberger Polizei mitteilte. Der Mann aus Deutschland wurde demnach heute am späten Vormittag in einer Steilrinne gefunden. Laut Polizei war er gestern alleine auf die Fiderepasshütte gewandert und von dort über die Kuhgehrenalpe nach Riezlern abgestiegen. Im Bereich des Köpfle verließ er den markierten Wanderweg, um, so vermutet die Polizei, eine Abkürzung ins Tal zu nehmen. Dabei stürzte er in einer Steilrinne ab und verletzte sich tödlich.