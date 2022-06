Vermisster Stand-up-Paddler tot aus Murner See geborgen

Der Mann, der gestern Abend beim Stand-up-Paddeln auf dem Murner See bei Wackersdorf im Landkreis Schwandorf untergegangen und seither vermisst war, ist tot. Er wurde am frühen Mittwochnachmittag geborgen, das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf BR-Nachfrage.

Leiche in 28 Metern Tiefe gefunden

Taucher fanden die Leiche des 41-Jährigen in 28 Metern Tiefe. Der Fundort liegt circa 40 Meter von der vermuteten Unfallstelle entfernt. Gemeinsam mit einer 25-jährigen Frau war der Mann am Dienstagabend auf einem Stand-up-Paddle unterwegs auf dem Murner See. Aus bisher unbekannter Ursache kenterten die beiden. Die Frau konnte von Menschen auf einem Tretboot in der Nähe gerettet werden. Der Mann ging unter.

Tauchroboter und Drohne im Einsatz

Rund 100 Rettungskräfte suchten am Dienstag den See bis in die späten Abendstunden nach dem 41-Jährigen ab. Am Mittwochmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Neben Tauchern und mehreren Booten waren auch ein Tauchroboter und eine Drohne im Einsatz.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Sie will wissen, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.