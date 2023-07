Vermisster Soldat aus Ansbach: Spur führt nach Rheinland-Pfalz

Der vermisste Sergeant der US-Army aus Katterbach im Landkreis Ansbach war offenbar zuletzt in Rheinland-Pfalz. Dort, so ein Sprecher der Polizei Mittelfranken, habe man zuletzt das Auto des Mannes gefunden. "In Rheinland-Pfalz hat die Polizei dann auch entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet", sagte der Sprecher zum BR.

Deutsche Ermittler vermuten keine Gefahr für den US-Soldaten

Tage nach der Vermisstenanzeige habe es allerdings ein Lebenszeichen des 31-jährigen US-Soldaten gegeben. Daraufhin wurde die Suche nach dem Mann seitens der deutschen Ermittler eingestellt, da man davon ausgehen kann, dass er sich nicht in Gefahr befindet.

US-Army sucht auch in den Sozialen Medien

Die US-Armee sucht unterdessen weiter nach dem vermissten Soldaten. Am Mittwoch hat sie in einem Aufruf auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Außerdem hat die Truppeneinheit der V-Corps den Suchaufruf nach dem Mann bei Facebook und Twitter veröffentlicht.

Der Soldat wird den Angaben des US-Militärs zufolge seit Ende Juni vermisst. Stationiert ist er bei der 12. Combat Aviation Brigade, die in Katterbach und Illesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) aktiv ist. Dort ist er einem Regiment für Luftfahrt zugeordnet.