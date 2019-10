06.10.2019, 11:55 Uhr

Vermisster Senior gefunden

Weil ein dementer 87 Jahre alter Mann nicht mehr von einem Spaziergang zurückkehrte, hat es am Samstag in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz eine große Suchaktion gegeben. Letztlich wurde der Mann auch gefunden - in der Nachbargemeinde.