Vermisster Mann in Volkach wohlauf gefunden

Einsatzkräfte wurden am Sonntag zu einem medizinischen Notfall in Nordheim bei Volkach (Lkr. Kitzingen) gerufen. Angehörige eines psychisch kranken Mannes hatten laut Feuerwehr einen Notruf abgesetzt. Doch bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, war der Mann in Richtung Main verschwunden. Die Einsatzkräfte befürchteten, der Betroffene könnte eine Gefahr für sich selbst sein und sich im Wasser befinden.

Suchaktion mit 100 Einsatzkräften

Aus diesem Grund forderten die Einsatzkräfte Verstärkung aus der Umgebung an, um das Gebiet abzusuchen. 100 Einsatzkräfte vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und den umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Der Betroffene wurde wenige Stunden später an Land wohlauf gefunden und medizinisch versorgt.

Hundestaffeln, Wasserwacht und Polizeihubschrauber im Einsatz

Im Einsatz waren die BRK-Rettungshundestaffel mit zehn Einsatzteams, um den Uferbereich des Mains und angrenzende Schrebergärten abzusuchen. Die Wasserwachten aus Kitzingen, Dettelbach und Volkach (alle Lkr. Kitzingen) führten die Suche auf dem Wasser durch. Ein Polizeihubschrauber suchte mit einer Wärmebildkamera das Gebiet ab.