Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, entdeckten Rettungskräfte am frühen Montagmorgen die Leiche des Kronachers im Uferbewuchs der "Rodach" in der Nähe von Hummendorf, rund fünf Kilometer flussabwärts vom Unglücksort entfernt.

Hilfe war erfolglos

Zwei Fußgänger hatten am Samstag um kurz nach 1.00 Uhr die Rettungskräfte verständigt, weil sie Hilferufe eines Mannes hörten, der in den Fluss Kronach gefallen war und sich nicht mehr alleine aus dem Wasser befreien konnte. Die beiden Zeugen versuchten noch, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, ohne Erfolg.

Erfolglose Suche mit Großaufgebot

Noch in der Nacht liefen umfangreiche Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Wasserwacht, der DLRG, der freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung und der Polizei an. Außerdem waren Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt. Auch am Sonntag wurde mit Polizeistreifen weiter nach dem Vermissten gesucht.

Kriminalpolizei ermittelt

Der Einsatz von Polizeitauchern oder Schlauchbooten war aufgrund des hohen Wasserstandes und der Fließgeschwindigkeit nicht möglich. Nach dem Fund der Leiche hat nun die Kriminalpolizei Coburg die weiteren Ermittlungen übernommen.