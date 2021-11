Vermisster Junge aus dem Landkreis Bamberg in Fürth gefunden

Der seit fünf Tagen vermisste 14-Jährige aus dem Landkreis Bamberg ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Junge nach umfangreichen Suchmaßnahmen unversehrt im Raum Fürth angetroffen werden.

Junge verschwindet mit gepackter Tasche aus Einrichtung

Der Jugendliche war am vergangenen Mittwoch mit gepackter Tasche aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Amlingstadt verschwunden und seitdem nicht mehr erreichbar gewesen. Da der 14-Jährige Bezug nach Nürnberg und Fürth hat, war von Anfang an vermutet worden, dass er sich in dem Ballungsraum aufhalte.