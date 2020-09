vor 20 Minuten

Vermisster in den Ammergauer Alpen tot gefunden

Ein 34-jähriger Ingolstädter wurde seit Freitag in den Ammergauer Alpen vermisst. Mit Hochdruck wurde das ganze Wochenende über nach ihm gesucht. Heute dann die traurige Gewissheit - der Mann ist offenbar in hochalpinem Gelände in den Tod gestürzt.