Am Ufer der Mindel in Offingen steht ein Gedenkstein. Dort war Denis Root ins Boot gestiegen, um anderen zu helfen. Die Gemeinde hat den Stein errichtet. Denis' Mutter Nadja kommt oft hierher: "Für mich ist er einfach da, also hier mit diesem Gedenkstein mit seinem Foto drauf. Wenn ich komme, rede ich mit ihm und rede mit ihm, auch was am Tag passiert ist und was geschehen ist, das ist für mich etwas ganz Persönliches." Nicht zu wissen, wo ihr Sohn ist, ist für Nadja Root eine große Belastung.

Benjamin Pross, der leitende Psychotherapeut vom Bezirkskrankenhaus Augsburg, sagt, es gebe Zustände, die es trauernden Menschen schwer machen, loszulassen: "Manchmal ist es auch die Sorge, wenn ich jetzt aufhöre, an den Menschen zu denken, dann ist er gar nicht mehr da, und oft ist nur der Schmerz oder die Traurigkeit das einzige, was einen da noch verbindet."

Abschied in Phasen

Das Abschiednehmen verläuft in zwei Phasen: Zunächst kommt eine Schockphase, in der die Angehörigen erst einmal versuchen, mit dem Leben wieder klarzukommen – oft sehe man ihnen den Verlust gar nicht an. Darauf folgt die nächste Phase, so Pross: "Im Trauerprozess ist es hilfreich, wenn man Unterstützung von außen hat. Wenn es Menschen gibt, die für einen da sind. Da geht es gar nicht darum, den Menschen etwas anzubieten, sondern eine Person, die einem zuhört, für einen da ist und es einfach mal in der Situation mit einem aushält."

Gleichzeitig, so Pross, ist Trauer immer ein "sehr individueller Prozess", der bei manchen Hinterbliebenen bereits nach einigen Wochen beginne, bei anderen erst nach Monaten. Trauer, das sei auch ein kritischer Zustand, ein komplizierter Prozess, so der Psychotherapeut: "Trauer ist was ganz Normales, was uns hilft, von dem einen Zustand in den anderen zu kommen. Also, von dem einen Zustand, in dem ein wichtiger Mensch da ist, in einen anderen Zustand, in dem der Mensch dann nicht mehr da ist."

Im Video: Vermisster Feuerwehrmann Denis - wie mit der Trauer umgehen?