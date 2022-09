Bergrettung am Hochkalter geht weiter - Signal war Fehlalarm

Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau und des Alpinen Einsatzzuges der Polizei suchen am Mittwoch wieder nach dem 24-jährigen Bergsteiger, der seit Samstag am Hochkalter (Landkreis Berchtesgadener Land) vermisst wird. Derzeit kommt eine so genannte "Recco-Boje" zum Einsatz: ein 70 Kilogramm schweres Suchgerät, das unter dem Hubschrauber hängt und Halbleiter aufspüren kann, also beispielsweise Chips in elektronischen Geräten. Doch ein erstes Signal brachte die Retter nicht wie erhofft auf die Spur des Vermissten.

Bergretter finden nur einen abgestürzten Wetterballon

Die Boje hatte am Vormittag ein elektronisches Signal empfangen. Die Einsatzkräfte der Bergwacht Ramsau und des Alpinen Einsatzzuges der Polizei hofften, den Laptop des Vermissten geortet zu haben. Daraufhin wurde ein zweiköpfiges Team in das unwegsame Gelände auf rund 2.400 Metern Höhe geflogen und dort abgesetzt. Doch die Rettungskräfte, die dort zu Fuß und mit einer mobilen Suchsonde das unwegsame Gelände absuchten, fanden einen abgestürzten Wetterballon.

Frust und Enttäuschung bei der Bergwacht

Vermutlich hatten in dem Wetterballon verbaute Solarpaneele den Alarm ausgelöst. "Normalerweise liegt in diesem Gelände nichts herum, was eine Fehlauslesung auslösen könnte", zeigt sich Rudi Fendt von der Bergwacht Ramsau frustriert. An dieser unwirtlichen Stelle würden auch keine Wanderer vorbeikommen, die Gegenstände wie Rucksäcke oder Thermoskannen verlieren könnten. "Das ist schon eine Tragik, dass ausgerechnet heute ein Wetterballon abstürzt", so Fendt.

Bergretter werden in wegloses Gelände abgeseilt

Derzeit suchen laut Bergwacht Ramsau ein Bergführer sowie ein "Recco-Operator", der das Spezialgerät bedienen kann, nach dem vermissten 24-Jährigen. "Die Retter werden vom Hubschrauber aus abgeseilt, an diese Stelle hin, und müssen sich dann dort sichern", erklärt Rudi Fendt von der Bergwacht Ramsau. Mit Bohrmaschine, Haken und Steigeisen mussten die Einsatzkräfte demnach zunächst Sicherungen im Felsen anbringen, um dann das unwegsame Gebiet absuchen zu können. "Das ist absolutes Absturzgelände. Weglos", so Fendt.