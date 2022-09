Aufwendige Suche am Hochkalter: Vermisster noch nicht entdeckt

Rucksack des Abgestürzten entdeckt

Mit der Radarortung war gestern der Rucksack des 24-Jährigen gefunden worden, weil die Platine des Laptops im Rucksack den Radarstrahl reflektiert hatte. Dies wäre theoretisch auch bei dem Handy des Bergsteigers möglich. Sollte auch dieser Flug ohne Ergebnis verlaufen, dürften sämtliche Möglichkeiten fürs Erste ausgeschöpft sein.

Die Bergretter hatten sich zuvor in rund 2.400 Meter Höhe an den steilen, vereisten und teils zugeschneiten Felsen abgeseilt und suchten mit Sonden im Schnee bis jetzt vergeblich nach dem 24-Jährigen. Das Suchgebiet beschränkt sich auf die Felsen oberhalb und unterhalb des gestern gefundenen Rucksacks des Bergsteigers. Es wird vermutet, dass der junge Mann in eine der zugeschneiten Rinnen abgestürzt ist.

Die Chance, den Bergsteiger noch lebend zu finden, hatten die Bergretter bereits am Mittwochabend als sehr gering eingeschätzt. Am Hochkalter liegen bis zu drei Meter Neuschnee. Seit Samstag war das Wetter wegen des Schneefalls und sehr starken Winds immer wieder zu schlecht gewesen, um nach dem Verunglückten zu suchen. Auf 2.400 bis 2.500 Metern Höhe herrschten am Mittwochvormittag zudem circa minus 15 Grad.

Dramatische Suche der Bergwacht am Mittwoch

Schon am Mittwoch hatte sich die Suche dramatisch gestaltet. Die Bergwacht flog mit einer so genannten "Recco-Boje" über das Gelände: ein 70 Kilogramm schweres Gerät, das unter dem Hubschrauber hängt und Halbleiter aufspüren kann, also beispielsweise Chips in elektronischen Geräten - selbst wenn diese ausgeschaltet sind. Ein erstes Signal stammte aber nicht von dem Verunglückten, sondern von einem abgestürzten Wetterballon.

Am Mittwochnachmittag empfingen die Retter ein zweites Signal - und gruben aus dem steilen und gefährlichen Gelände den Rucksack des 24-Jährigen mit seinem Laptop aus. Den Vermissten selbst konnten sie in unmittelbarer Nähe nicht finden - und schlechtes Wetter machte einen weiteren Such-Einsatz unmöglich. Auch der Flug eines Eurofighters der Bundeswehr am späten Mittwochnachmittag mit Ortungstechnik und hochauflösenden Luftbildern brachte keine Erkenntnisse.

Auch am Donnerstag kam die "Recco-Boje" wieder zum Einsatz.

Lebensgefährlicher Einsatz am Hochkalter

Die Suche am Berg war für die Bergwacht äußerst herausfordernd, gefährlich und anspruchsvoll. "Die Retter werden vom Hubschrauber aus abgeseilt, an diese Stelle hin, und müssen sich dann dort sichern", erklärte Rudi Fendt von der Bergwacht Ramsau zum Vorgehen. Mit Bohrmaschine, Haken und Steigeisen mussten die Einsatzkräfte demnach zunächst Sicherungen im Felsen anbringen, um dann das unwegsame Gebiet absuchen zu können. "Das ist absolutes Absturzgelände. Weglos", so Fendt.

Das zusätzliche Problem: Es herrschte akute Lawinengefahr - und im Gegensatz zum Winter sei der Schnee noch sehr pulvrig, man könne auf ihm kaum gehen und sinke teils bis zu einem Meter ein, so Fendt. "Man sieht auch keinen Untergrund, ob Löcher oder Spalten drunter sind."

Notrufe am Samstag, aber keine Rettungsmöglichkeit

Der junge Mann aus Niedersachsen war alleine mit dem Zug angereist, trotz des frühen Wintereinbruchs zu seiner hochalpinen Tour aufgebrochen und hatte dann am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Notruf abgesetzt, der bei der Leitstelle Tirol in Innsbruck einging. Dabei hat er laut Bericht zunächst angegeben, dass er noch im Aufstieg in geschätzt rund 2.400 Metern Höhe eine größere Strecke abgerutscht war und sich dabei am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen habe, wobei er in absturzgefährliches Gelände geraten sei und Schwierigkeiten habe, nicht weiter abzustürzen.

Letzter Kontakt am Samstagabend

Seither suchten mehr als 30 Bergretter nach dem Verunglückten. Sie hatten noch mehrfach telefonischen Kontakt zu dem 24-Jährigen. Zwischenzeitlich gab er an, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei.

Der letzte telefonische Kontakt zum 24-Jährigen war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr. Die Retter, so teilte es die Bergwacht mit, sprachen dem jungen Mann Mut zu, auf keinen Fall aufzugeben und trotz der widrigen Verhältnisse durchzuhalten.

Tagelang kaum Chancen auf Rettung

Am Samstagabend mussten die Rettungsmannschaft gegen 20 Uhr den lebensgefährlichen Einsatz abbrechen. Ein Trupp am Gipfel musste sich erst in einem Notzelt vor dem eiskalten Wind in Sicherheit bringen und für den Abstieg aufwärmen. Die Einsatzkräfte waren bis 3.30 Uhr in der Nacht unterwegs. Die Suche startete am Sonntag ab 6 Uhr wieder, bei mittlerweile rund einem Meter Neuschnee auf Eis und enormer Lawinengefahr.

In den folgenden Tagen ließ das Wetter - von einigen Hubschrauberflügen abgesehen - keinen Rettungsversuch mehr zu. Erst am Mittwoch konnte die Suche intensiv fortgesetzt werden. Doch nach mehreren Tagen und Nächten in Wind und Kälte bestand nur noch geringe Hoffnung, den Vermissten lebend zu finden.