Vermisster aus Passau tot in Österreich aufgefunden

Seit sechs Wochen hat ein 35 Jahre alter Mann aus Passau als vermisst gegolten. Jetzt steht fest: Der Mann ist tot. Seine Leiche wurde bereits am 19. Juni in Engelhartszell in Österreich aus der Donau geborgen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitteilte. Eine DNA-Analyse habe aber erst jetzt die Identität des Vermissten bestätigt.

Polizeigroßeinsatz in Passau

Nach dem 35-Jährigen wurde seit dem 30. Mai gefahndet. An diesem Tag war der Mann auf das Dach des Mariahilfklosters in Passau geklettert und hatte dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der verwirrt wirkende Mann hatte sich auf dem Klosterdach verschanzt und verweigerte jede Hilfe. Nach seiner Flucht war der 35-Jährige nicht mehr auffindbar.

Am 19. Juni schließlich fanden Kajakfahrer eine männliche Leiche in der Donau nahe Engelhartszell in Österreich. Laut der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.