Vermisster aus dem Bayerischen Wald: Auf Berg gesichtet?

Ein Wanderer will den vermissten Harald Zarda aus Neureichenau am Montag am Dreisesselberg gesehen haben. Die Polizei konnte ihn jedoch weiterhin nicht auffinden.

Erneute Suche erfolglos

Der 48-Jährige soll laut Aussagen des Touristen immer noch mit seinem orangenen Pulli und einer dunklen Arbeitshose unterwegs gewesen sein. Außerdem soll er eine Isomatte und eine schwarze Tasche dabei gehabt haben. Auf die Mitteilung des Urlaubers hin suchte die Polizei am Dienstag bis nach Einbruch der Dunkelheit den Dreisesselberg nach dem Vermissten ab - auch mit Hubschrauber und Suchhunden.

Allerdings blieb der Einsatz, wie auch schon die erst große Suchaktion, ohne Erfolg. Die Ermittler bitten die Bevölkerung nach wie vor um Hinweise, die jede Polizeidienststelle entgegennimmt.

Persönliche Gegenstände zurückgelassen

Seit Freitagabend wird der 48-jährige Harald Zarda aus der Gemeinde Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann sämtliche persönlichen Gegenstände und seine Fahrzeuge zurückgelassen. Der Vermisste ist 1,88 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und einen Vollbart.