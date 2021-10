Vermisster 48-Jähriger aus dem Bayerischen Wald wieder da

Der seit vergangenen Freitag vermisste 48-Jährige aus Neureichenau im Landkreis Freyung Grafenau ist gesund aufgefunden worden.

Mehrmals großangelegte Suchen

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der Mann am Donnerstagabend bei der Polizeistation Waldkirchen. Warum der 48-Jährige verschwunden war, muss laut Polizei noch geklärt werden. Nach dem Mann wurde in den vergangenen Tagen mehrmals mit großem Aufwand gesucht, zuletzt entdeckte ihn ein Tourist am Dreisesselberg.