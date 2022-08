Vermisster 25-Jähriger tot im Echinger See aufgefunden

Badegäste haben am Abend einen toten jungen Mann aus dem Echinger See geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 25 Jahre alten Tobias D. handelt, der seit Freitag vermisst wird. Er war mit Freunden auf einem Musik-Festival in Eching im Landkreis Freising - und verschwand. Die Todesursache ist noch unklar.

Badegäste entdeckten den Toten im See

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldete, hatten Zeugen die Integrierte Leitstelle alarmiert, nachdem sie gegen 18.45 Uhr eine Person bemerkt hatten, die leblos auf der Oberfläche des Echinger Sees trieb. Badegäste holten den Mann ans Ufer, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Laut Polizei stimmen sowohl Aussehen als auch Bekleidung und persönliche Gegenstände des Verstorbenen mit der Beschreitung des seit Freitag vermissten 25-jährigen Festival-Besuchers überein.

Ermittlungen zur Todesursache

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur genauen Todesursache. Der aus dem Nachbar-Landkreis Erding stammende Mann war am Freitag mit zwei Freunden auf einem Musik-Festival in Eching und danach nicht nach Hause zurückkehrt. Polizei und Hilfsorganisationen, aber auch seine Freundin und viele besorgte Menschen hatten seitdem vergeblich nach ihm gesucht.

Die letzte festgestellte Spur von Tobias D. war der Kauf eines Biers, das er kurz vor 23 Uhr im Festzelt mit seinem Eintrittsband bargeldlos bezahlt hatte. Zehn Minuten später zog ein Unwetter auf und das Festivalgelände wurde evakuiert. Seitdem gab es von dem 25-Jährigen kein Lebenszeichen.