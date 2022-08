Vermisster 25-Jähriger aus Eching: Suche vorerst abgebrochen

Rund 70 Einsatzkräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei waren den ganzen Dienstag im Einsatz, um den vermissten Tobias Dreiseitel zu finden. Zuletzt war er am Freitag auf dem Festival-Gelände in Eching im Landkreis Freising gesehen worden. Seither fehlt jede Spur von dem jungen Mann. Am späten Dienstagnachmittag wurde die Suchaktion vorerst abgebrochen - ohne neue Hinweise auf den Verbleib des 25-Jährigen.

Polizei sucht Festival-Gelände in Eching ab

Ab 9 Uhr hatten die Polizistinnen und Polizisten noch einmal das Gelände des Musikfestivals unter die Lupe genommen, das am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen war. Gestern war schon der Hubschrauber über das weitläufige Wald- und Wiesn-Gebiet neben dem Echinger See geflogen. Heute durchstöberten die Einsatzkräfte von den Besuchern zurückgelassene, zusammengefallene Zelte, herumliegende Planen und Holzbuden. Sie durchkämmten die Waldstücke auf dem Gelände, gingen den Uferbereich des angrenzenden Sees ab.

Suchhunde und Zeugenhinweise brachten nichts

Am Dienstagnachmittag kamen noch einmal Personensuchhunde zur Unterstützung. Gegen 17 Uhr wurde die Aktion beendet, ohne dass verwertbare Spuren gefunden wurden. Auch die Hinweise von Zeugen aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung brachten die Polizei bislang nicht weiter. Die Suche nach dem 25-Jährigen soll demnächst fortgesetzt werden, in welcher Form ist jedoch noch unklar.

Private Suchaktionen nach 25-Jährigem

Parallel laufen auch private Suchaktionen, die von der Partnerin und einer Freundin des Vermissten initiiert wurden. Mehrere Hundert Freiwillige kamen bisher zusammen. Auch über Instagram, TikTok und Facebook teilen sie unter dem Hashtag #tobiasdreiseitel Aufrufe mit Fotos des 25-Jährigen. Die Anteilnahme ist immens.

"Wenn der Schwarm sucht, kann das durchaus eine Hilfe sein, denn die Polizei kann ja nicht überall sein", so der Polizeisprecher. Jedoch betonte er, dass Hinweise nicht im Internet verloren gehen dürfen sondern den Behörden gemeldet werden sollen. Nur so könne die Polizei diesen nachgehen.

Fahnder stehen vor einem Rätsel

Nach den aufwändigen Suchaktionen bleibt weiter rätselhaft, was am Freitagabend passiert ist. Die letzte festgestellte Spur von Tobias Dreiseitel ist der Kauf eines Biers, das er kurz vor 23 Uhr im Festzelt mit seinem Eintrittsband bargeldlos bezahlte. Zehn Minuten später zog ein Unwetter auf und das Festivalgelände wurde evakuiert. Seitdem gibt es von dem 25-Jährigen kein Lebenszeichen.