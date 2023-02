Vermisster 19-Jähriger tot in Bertoldsheim gefunden

Ein 19-Jährige aus dem schwäbischen Rain am Lech war am Sonntag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Als Vampir verkleidet hatte er am Samstag eine Faschingsfeier im gut zehn Kilometer entfernten Bertoldsheim besucht und war danach nicht nach Hause gekommen.

Obduktion soll Klarheit zur Todesursache bringen

Am Montag wurde der junge Mann dann tot aufgefunden. Wie er ums Leben kam, war zunächst unklar. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus. Genauere Angaben könnten nach einer Obduktion der Leiche am Dienstag folgen.

Erste Suchaktion der Polizei ohne Erfolg

Nach der Vermisstenmeldung hatte die Polizei am Sonntag mit einem Hubschrauber und mit Spürhunden nach dem Mann gesucht, zunächst allerdings ohne Erfolg. Am Montagnachmittag wurde er auf einem Grundstück in Bertoldsheim entdeckt. Die Kriminalpolizei übernahm den Fall.