Vermisster 17-Jähriger: Leiche in Wald entdeckt

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der vermisste 17-Jährige aus Grafenwöhr ist tot. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz mitgeteilt.

Todesumstände sind unklar

Nach Angaben der Ermittler wurde die Leiche des Jugendlichen bei einer Suche in der Nacht in einem Waldgebiet gefunden. Die näheren Todesumstände sind unklar. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, heißt es in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Großaufgebot suchte nach Jugendlichem

Der 17-Jährige wurde seit Montag Abend in Grafenwöhr vermisst. Er hatte sich von Freunden getrennt, mit denen er im Wald unterwegs war. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. Ein Großaufgebot suchte nach dem jungen Mann, unter anderem mit Tauchern, Suchhunden und Hubschraubern.