Vermisstensuche in Würzburg: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Sonntagfrüh wird der 30-jährige Florian Lang aus Würzburg vermisst. Er war nach einem Diskobesuch nicht nach Hause gekommen. Nun bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Eine groß angelegte Suchaktion blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht erneut mit einem Rettungshubschrauber, Booten im Main und Suchhunden nach dem Vermissten.

Nach Angaben der Polizei könnte er sich in "einer hilflosen Situation" befinden. Er sei betrunken gewesen und die Polizei könne bislang nicht ausschließen, dass er in den Main gefallen sei. Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht, heißt es von der Polizei auf Anfrage. Der 30-Jährige sei von der Familie als zuverlässig beschrieben worden.

Geldbeutel am Main gefunden

Gegen 5.30 Uhr gestern Früh hatte Florian Lang zuletzt mit seiner Frau telefoniert. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich von der Diskothek "Boot" am Main in Würzburg auf den Heimweg gemacht. Dort kam er aber nicht an. Einige Stunden später war zwischen der Alten Mainbrücke und dem Alten Kranen sein Geldbeutel mit Inhalt gefunden worden.

Wer der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457 22 30 melden. Florian Lang ist ungefähr 1,70 Meter groß und wiegt 72 Kilo. Er hat kurze schwarze Haare und trägt einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er einen roten Pullover, eine dunkle Stoffhose, eine olivgrüne Winterjacke und Turnschuhe an.