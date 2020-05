23.05.2020, 12:56 Uhr

Vermisstensuche in Weiden

In Weiden wird seit gestern ein 77 jähriger Mann vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen laut Polizei erfolglos. Der Mann hat eine leichte Gehschwäche. Er könnte sich in der Nähe seiner Wohnung am Brandweiher aufhalten.