Vermisstensuche in Passau nimmt glückliches Ende

Eine großangelegte Vermisstensuche hat in Passau in der Nacht von Sonntag auf Montag ein glückliches Ende genommen. In den Abendstunden alarmierten Passanten die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie sich eine Frau im Bereich Innstadtbahnhofweg entkleidet hatte, um dann Richtung Marienbrücke zu gehen.

Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass die Frau in den Inn geht, lief sofort eine großangelegte Suchaktion mit der Feuerwehr an. Auch ein Hubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Auf einer Parkbank fanden Rettungskräfte die Hose, ein Paar Socken und die Schuhe der Frau, sie selbst konnte nicht entdeckt werden. Kurz nach Mitternacht wurde die gesuchte Frau dann aber unverletzt in der Nähe eines Lokals in der Mariahilfstraße entdeckt.

Kleidung von Anwohnern geliehen

Die junge Passauerin leidet unter einer psychischen Erkrankung und hatte ihre Medikamente nicht eingenommen. Deswegen war sie im verwirrten Zustand durch die Stadt geirrt. Ihre Kleidung hatte sie ausgezogen, da sie dachte komplett durchnässt zu sein, bei Anwohnern lieh sich die Frau später trockene Kleidung.