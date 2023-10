Vermisstensuche: In Mittelfranken proben Experten den Ernstfall

Am kleinen Stausee in Dorfgütingen, einem Gemeindeteil von Feuchtwangen, laufen Dutzende Menschen umher, Einsatzwagen sind am Rand des Wasser geparkt. THW-Zugführer Christopher Beckler spricht mit seinem Team im Einsatzbus die nächsten Schritte der Übung durch. "Wir haben jetzt hier in der Lage die Annahme, dass es eine Überflutung gegeben hat, ähnlich wie im Ahrtal", erklärt er die Einsatzsituation. "Im Ahrtal gab es ja eine riesengroße Schadenslage, also so groß spielen wir hier nicht. Es gibt vier vermisste Personen, nach zwei Tagen noch und die gilt es jetzt eben zu suchen. Man weiß nicht, sind die an Land oder sind die im Wasser." Nach diesem Lagebild suchen dann rund 120 verschiedene Einsatzkräfte vom THW, der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, von der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht das Gebiet rund um den Dorfgütinger Stausee ab.

Dummies als Suchziele im Wasser

Als vermeintlich Vermisste stellen sich einige Jugendliche zur Verfügung, die sich vor Beginn der Übung auf dem Gelände versteckt haben. Im Wasser sind Torso- Dummies und versenkte Kanister die Suchziele. Das THW übernimmt die Suche aus der Luft: Mehrere Drohnen mit Wärmebildfunktion sind im Einsatz und überfliegen das weitläufige Gelände. Im Einsatzbus wird das Bild, das die Drohne aufnimmt, live übertragen. Am Land unterstützen Hundeführerinnen und Hundeführer die Suche mit verschiedenen Rettungshunden. Auf das Startsignal hin schwärmen sie aus und durchsuchen den angrenzenden Wald.

Schwimmer durchkämmen als Kette den See

Und auch im und auf dem See wird gearbeitet: Mehrere Taucher suchen unter Wasser nach den "Vermissten". Außerdem bilden Schwimmer der DLRG im Wasser menschliche Suchketten und durkämmen so einen Teil des Sees. Bei der Suche im Wasser helfen Wasserwacht, DLRG und THW zusammen, eine wichtige Erfahrung, sagte Bastian Zapf, der die DLRG Wasserrettung in Feuchtwangen leitet.

Trübe Sicht macht Tauchern zu schaffen

"Wir sehen es ja in letzter Zeit, dass das Wetter immer unberechenbarer wird, wir erleben immer mehr Wetterkatastrophen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir sowas üben." Eine besondere Herausforderung im Wasser seien die tiefen Stellen und die schlechte Sicht, gerade in der Dunkelheit. Doch selbst im Hellen, so Zapf weiter, könnten die Taucher im trüben Wasser dieses Sees nur rund 20 bis 30 Zentimeter weit sehen.