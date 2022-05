Vermisstensuche in Coburg: Polizei mit Tauchern im Einsatz

Die Suche nach der vermissten 28-Jährigen aus Bad Rodach dauert an. Auch am Montag ist die Polizei wieder mit Einsatzkräften am Wolfgangsee in Coburg im Einsatz.

Vermisstensuche: Hubschrauber und Taucher im Einsatz

Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mitteilte, suchen wie bereits vergangene Woche auch wieder Taucher nach der Vermissten. Außerdem ist ein Helikopter im Einsatz, um weitere Gebiete abzusuchen, die bei der Suche vergangene Woche noch nicht berücksichtigt worden waren. Bisher gab es allerdings noch keine neuen Erkenntnisse. Dennoch wolle man nichts unversucht lassen, so der Sprecher.

Polizei schließt Gewaltverbrechen nicht aus

Die 28-jährige Frau wurde bereits am 15. Mai von Angehörigen als vermisst gemeldet. Das Auto der 28-jährigen Natalie Smolinska, ein schwarzer Audi A6, wurde vergangene Woche auf einem Parkplatz in Bad Rodach gefunden und sichergestellt. Die Polizei schließt auch ein Gewaltverbrechen nicht aus .

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe