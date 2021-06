Vermisstensuche im Weißenstädter See: Abbruch ohne Ergebnis

Große Suchaktion am Samstagabend am Weißenstädter See im Landkreis Wunsiedel: Nachdem eine Spaziergängerin eine vermeintlich ertrinkende Person gemeldet hatte, haben rund 100 Einsatzkräfte See und Uferbereich abgesucht. Nach etwa vier Stunden wurde die Suche ohne Ergebnis abgeschlossen. Erst wenige Tage zuvor war im Nachbarlandkreis Hof eine Frau ertrunken.

Polizei: Keine Hinweise auf ertrunkene Person in Weißenstadt

Hinweise darauf, dass im Weißenstädter See tatsächlich jemand ertrunken sei, gebe es nicht, heißt es auf Nachfrage des BR von der Polizei. Demnach wollte eine Passantin gegen 18 Uhr gesehen haben, wie eine Person im Wasser mit den Armen gewunken habe und danach abgetaucht sei. Rettungskräfte suchten daraufhin mit Tauchern, Spürhunden, Hubschraubern und Sonarsystemen den See und das angrenzende Gelände ab. Sowohl von der Person, als auch von herrenlosen Kleidungsstücken fehlte bis in den späten Abend aber jede Spur.

Zeugin könnte Schwimmer oder Fisch gesehen haben

Eine im Landkreis Wunsiedel tatsächlich als vermisst gemeldete Person sei zwischenzeitlich wieder aufgetaucht, heißt es. Weitere Personen würden derzeit nicht vermisst. Möglich sei, dass die Frau, die erklärt habe, die ertrinkende Person im Augenwinkel gesehen zu haben, einen Schwimmer oder größeren Fisch wahrgenommen habe.

Wie Sie einen Ertrinkenden erkennen und ihm helfen, lesen Sie hier.

Frau ertrinkt im Naturfreibad Helmbrechts

Erst vor zehn Tagen war im Naturfreibad Helmbrechts im Landkreis Hof eine Frau leblos im Wasser entdeckt worden. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die 73-Jährige im Krankenhaus. Es handelte sich nach Angaben der Polizei um den ersten tödlichen Badeunfall in Oberfranken in diesem Jahr.

Wasserwacht warnt vor Baden im See

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen warnt die Wasserwacht allerdings vor dem Baden in ungesicherten Gewässern. Man solle sich nur in freigegebenen und abgesicherten Gebieten aufhalten, heißt es in einem Schreiben des Kreisverbandes Bayreuth. Die Gefahren von Gewässern seien nicht zu unterschätzen. Besonders in unbekannten Seen oder Flüssen könnten Schwimmer Gefahren nicht sofort erkennen. Dazu könnten Strömungen oder ein abfallendes Ufer zählen. Kinder sollten zudem nie unbeaufsichtigt im Bereich des Wassers sein.

Zuvor hatte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bereits Tipps gegeben zum sicheren Baden in Seen, Weihern, Flüssen und Meer.