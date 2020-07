Vermisstensuche bei Bamberg: 15 Jahre alte Milena D. ist zurück

Die 15 Jahre alte Milena D., die im Landkreis Bamberg vermisst wurde, ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Mädchen am Sonntagabend (20.07.20) von der Polizei an einem Bahnhof aufgegriffen und wohlbehalten ihren Eltern übergeben werden.

15-Jährige läuft nach Streit davon

Wie die Polizei Bamberg-Land auf Nachfrage des BR sagt, seien wohl Meinungsverschiedenheiten im Elternhaus der Grund für das Verschwinden der 15-Jährigen gewesen.

Fünf tage keine Spur von Milena D.

Die Jugendliche verließ am Dienstag (14.07.20) die Wohnung ihrer Eltern in Litzendorf im Landkreis Bamberg in unbekannte Richtung. Seitdem war sie spurlos verschwunden und konnte nicht erreicht werden. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen.