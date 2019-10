Vermisstensuche: 22-Jährige verschwindet auf dem Weg zur Arbeit

Seit Montag wird eine 22-jährige Inderin aus dem Münchner Stadtteil Untersendling vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten. Die Frau war zur Arbeit aufgebrochen - dort aber nie angekommen.

Indische Staatsangehörige wohnt in Untersendling

Betti Singh ist indische Staatsangehörige und hat nach jetzigem Kenntnisstand die elterliche Wohnung in Untersendling gegen sechs Uhr in der Früh verlassen. An ihrer Arbeitsstelle kam sie jedoch nicht an. Kollegen verständigten um zehn Uhr die Polizei.

Sehr zuverlässige Frau

Die Vermisste gilt als äußerst zuverlässig. Ihr unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit erscheint laut Polizei sehr ungewöhnlich. Telefonisch ist sie demnach auch nicht zu erreichen.

Auffallend klein - mit Nasenpiercing

Die Gesuchte ist mit 148 cm auffallend klein, schlank und trägt lange schwarze Haare. Ihre indische Abstammung ist unverkennbar. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing auf der linken Seite.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.