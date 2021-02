Vermisstenfall: Polizei entdeckt zufällig Marihuana-Aufzucht

Durch Zufall hat die Polizei am Montagabend eine Marihuana-Aufzuchtanlage in der Wohnung eines 48-Jährigen in Schierling im Kreis Regensburg entdeckt.

Mehrere Hundert Gramm Marihuana sichergestellt

Wie die Polizeiinspektion Neutraubling am Dienstagnachmittag mitteilte, war der Mann den Beamten zuvor als vermisst gemeldet worden. Als die Polizei zur Wohnung des 48-Jährigen fuhr, kam ihr dort ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fiel den Beamten nicht nur die Aufzuchtanlage auf, sie stellten auch mehrere hundert Gramm Marihuana vor Ort sicher.

Vermisster kehrt in Wohnung zurück

Währenddessen kehrte der 48-Jährige wohlbehalten in seine Wohnung zurück. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes und -anbaus.