Vermisstenfall in Grafenau - Polizei bittet um Hinweise

Im Landkreis Freyung-Grafenau sucht die Polizei derzeit nach dem 58-jährigen Gregor Wolf. Er wird seit Anfang Februar vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisster wurde zuletzt in Spiegelau gesehen

Gregor Wolf wurde zuletzt am Donnerstag, den 4. Februar, in Spiegelau/Oberkreuzberg von Familienangehörigen gesehen. Mehrere Termine im Laufe der vergangenen Tage habe er verstreichen lassen, so die Polizei.

Beschreibung des vermissten Mannes

Er ist vermutlich mit einer neonfarbenen Regenjacke und einem mintgrünen Unterziehfleece bekleidet. Er trägt eine Brille und war zuletzt mit einem silber-violetten Trekking-Fahrrad unterwegs. Gregor Wolf ist 1,96 Meter groß, schlank und hat kurze dunkle Haare. Er spricht bairischen Dialekt. Hinweise auf seinen Verbleib nimmt die Polizeiinspektion Grafenau entgegen.