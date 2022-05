Vermisstenfahndung: 15-Jährige von Schule nicht zurückgekehrt

Die Polizei Ochsenfurt sucht die 15-jähirgen Susan Asadullah. Die Jugendliche war zuletzt in der Schule in Gaukönigshofen gesehen worden, nach Schulschluss verliert sich ihre Spur. Sie lebt mit ihrer Familie in Aub in einer Asylbewerberunterkunft.