Vermisstenfälle in Mittelfranken: Beide Mädchen sind wieder da

Die 15-jährige aus Simmelsdorf im Landkreis Nürnberger Land war am vergangenen Mittwoch vermisst gemeldet worden. Nach Polizeiangaben konnten die Beamten sie am Samstag Nachmittag nach einem Hinweis am Simmelsdorfer Bahnhof antreffen. Zwischenzeitlich war vermutet worden, das Mädchen könnte sich in Baden-Württemberg aufhalten. Im Falle der 16-Jährigen aus Neuendettelsau war die Polizei am Freitag in Schwabach fündig geworden. Ein aufmerksamer Zeuge habe sich bei der Polizei gemeldet, hieß es. Die Jugendliche war zuvor am vergangenen Donnerstag zuletzt gesehen worden.

Große Suchaktionen

Nach den vermissten Mädchen war jeweils mit einem Großaufgebot der Polizei gefahndet worden. Unter anderem waren Suchhundestaffeln und Polizeihubschrauber im Einsatz.