Vermisste Schwangere: Suche mit Tauchern erneut erfolglos

Polizeitaucher haben heute (02.01.23) im Main-Donau-Kanal erneut nach der vermissten Schwangeren Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang gesucht – und wieder ohne Erfolg. Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mitteilte, kann damit ausgeschlossen werden, dass die Vermisste im Kanal sei.

39-Jährige immer noch spurlos verschwunden

Die Suchmaßnahmen im Kanal, die bereits am Dienstag vergangener Woche (27.12.23) begannen, sind damit ergebnislos abgeschlossen. Das Suchgebiet erstreckte sich vom Bereich Katzwang bis zur Schleuse Nürnberg. 15 Kilometer Wasserfläche seien damit abgesucht worden, heißt es in einer Polizeimitteilung weiter. Beteiligt waren Polizeitaucher, Leichenspürhunde, eine Drohne sowie ein mit einem Sonar ausgestattetes Boot. Dennoch konnte die 39-Jährige nicht gefunden werden. Lediglich zwei Tresore seien aus dem Kanal gefischt worden, die allerdings in keinem Zusammenhang mit dem Vermisstenfall stehen.

"Rätselhafter Vermisstenfall"

Die Sonderkommission, die zum Verschwinden der Schwangeren ermittelt, konzentriert sich laut Polizeisprecher nun auf Umfeld-Ermittlungen. Diese seien bereits parallel zur Suche im Kanal durchgeführt worden. Seit die Polizei öffentlich nach Alexandra K. fahndet, seien nur wenige Hinweise eingegangen, diesen Spuren werde aber weiter nachgegangen, so der Polizeisprecher. Eine heiße Spur gebe es bislang nicht, es bleibe ein "rätselhafter Vermisstenfall". Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass Alexandra R. Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.