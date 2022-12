Vermisste Schwangere aus Nürnberg: Polizei sucht nach Twingo

Von der 39-jährigeb schwangeren Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang fehlt nach wie vor jede Spur. Im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden am 9. Dezember bittet die Polizei um Hinweise zu einem mintfarbenen Renault Twingo. Die Beamten gehen davon aus, dass der Wagen in Verbindung mit dem Verschwinden der Frau stehen könnte.

Wer hat den Twingo am 9. Dezember gesehen?

Der Renault hat eine Zulassung im Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH). Die Polizei sucht Zeugen, die den Twingo am Freitag, den 9. Dezember, in der Zeit zwischen 8.00 und 12.30 Uhr auf der A9 zwischen Nürnberg und München oder im Umfeld zur A9 gesehen haben. Zum Beispiel an Rasthöfen, Tankstellen, Nebenstraßen, Forstwegen oder Parkplätzen.

Die Polizei habe auf Grund der bisherigen Ermittlungen Hinweise darauf, dass die hochschwangere 39-Jährige einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte. Der Aufenthaltsort der im achten Monat schwangeren Frau ist nach wie vor unbekannt. Die Polizei sucht mit einer 24-köpfigen Sonderkommission nach der Frau und hat sich zuletzt bei den Ermittlungen vor allem auf ihr persönliches Umfeld konzentriert.

Die 39-Jährige wurde am Freitagabend, den 9. Dezember, von ihrem Lebensgefährten als vermisst gemeldet und wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge zuletzt am gleichen Tag in Katzwang gesehen. Seither ist die Frau spurlos verschwunden.