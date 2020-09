Vermisste Riesenschlage versteckt sich eine Woche im Blumentopf

Knapp eine Woche lang galt eine fast eineinhalb Meter lange Riesenschlange in Landshut als vermisst. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht – in der Wohnung ihres Besitzers. Die Boa hatte sich offenbar tagelang in einem Blumentopf versteckt, wie die Polizei mitteilt.

Der Schlangenhalter hatte sich am vergangenen Wochenende bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er seine 1,3 Meter lange Schlange mit Namen "Balduin" vermisst. Der Mann ging damals davon aus, dass das Reptil durch ein geöffnetes Fenster ins Freie entwischte, während er das Terrarium reinigte.

Versteck in der Hydrokultur

Am Freitagvormittag schließlich meldete sich der 50-Jährige erneut bei der Polizei in Landshut und teilte mit, dass "Balduin" wieder da sei. Die Schlange habe sich offenbar mehrere Tage lang in der Hydrokultur einer Zimmerpflanze versteckt.