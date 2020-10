Vermisste Regensburgerin: Wer hat Allyson Durand gesehen?

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Allyson Durand aus Regensburg. Sie wird seit 17. Oktober vermisst. Das hat die Polizei heute (27.10.) mitgeteilt. Die Fahndung nach ihr verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach der vermissten Jugendlichen.

Zuletzt in Nabburg gesehen

Laut Polizei wurde Allyson Durand zuletzt am Bahnhof in Nabburg (Lkr. Schwandorf) gesehen, als sie als sie abends in den Zug steigen wollte, um zurück zu ihrer Wohngrupe in einer Jugendeinrichtung im Regensburger Westen zu fahren. Ob die 16-Jährige überhaupt in den Zug gestiegen ist, ist ungewiss.

Kontakte überprüft - ohne Erfolg

Eine Überprüfung ihrer Kontakte in Amberg, Nabburg und Regensburg brachte keine Ergebnisse. Die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass sie sich weiter in diesen Bereichen aufhält.

Personenbeschreibung

Sie ist 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat glatte, braune, schulterlange Haare mit Mittelscheitel. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Verbleib von Allyson Durand hat, soll sich an die Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 wenden. Wer weiß, wo sich die Vermisste derzeit aufhält, soll den Notruf wählen.