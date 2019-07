Vermisste Oberbayerin mit Baby in Niederbayern gesehen

Die in Ingolstadt vermisste 24-jährige Sarah S. wurde offenbar in Niederbayern gesehen. Seit Sonntag (28.07.) wird sie zusammen mit ihrem fünf Wochen alten Kind gesucht. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern, dass es aktuell Hinweise gibt, dass sich Frau S. in Straubing aufhält.

Gesundheit in Gefahr

Die 24 Jahre alte Frau wohnt gemeinsam mit ihrem fünf Wochen alten Säugling in einem Mutter-Kind-Heim in Ingolstadt, in das sie bisher nicht zurückgekehrt ist. Laut Polizei kann eine Gefahr für die Gesundheit von Mutter und Kind nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise an beliebige Polizeidienststelle

Deswegen bittet das Präsidium in Ingolstadt um die Mithilfe der Bevölkerung in Niederbayern. Frau S. ist 165 cm groß, hat eine schlanke Statur, hellbraune Haare mit blonden Spitzen, sie trägt ein Lippen-Piercing und ein Tattoo am Unterarm. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.