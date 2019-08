Vermisste Mutter und Tochter: Fußmatte mit Blutspuren gefunden

Im Fall der verschwundenen Mutter und ihrer 16-jährigen Tochter aus Ramersdorf hat die Münchner Polizei heute neue Details bekannt gegeben: So haben die Ermittler in einem Waldstück in der Nähe des Wohnortes eine Schmutzfangmatte mit Blutspuren der beiden Vermissten und einen Teppich aus der Wohnung der Vermissten gefunden.

Dringend tatverdächtig ist der neue Ehemann der vermissten Frau, ein 44 Jahre alter Deutsch-Russe. Mutter und Tochter sind seit einem Monat verschwunden. Der Tatverdächtige hatte zunächst eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, sich dann aber bei Vernehmungen in Widersprüche verwickelt.

Polizei durchsuchte mehrfach Wald im Münchner Südosten

Daraufhin wurde er am 21. Juli festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Polizei geht seit Wochen davon aus, dass die beiden Vermissten getötet wurden. Ihre Leichen wurden aber noch nicht gefunden. Daher haben die Ermittler in den vergangenen Wochen bereits mehrmals Wälder im Münchner Südosten abgesucht. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz.

Ermittler gehen von Totschlag und Mord aus

Wie Oberstaatsanwalt Heidenreich am Mittag auf der Pressekonferenz erklärte, geht er davon aus, dass der Verdächtige zunächst seine Ehefrau getötet hat und dann, um diese Tat zu verdecken, auch noch deren Tochter ermordete.