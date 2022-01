Vermisste Jungen aus Büchlberg in Pakistan aufgetaucht

Der Fall hat Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt und war lange rätselhaft: Aus einem Kinderheim in Büchlberg im Landkreis Passau waren am 1. Januar drei Kinder verschwunden. Nun teilte die Polizei mit: die drei Buben im Alter von drei, fünf und 14 Jahren sind zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter wohlbehalten in Pakistan gefunden worden.

Familie erst spurlos verschwunden

Die Geschwister waren seit einem Jahr im Büchlberger Kinderheim St. Josef untergebracht. Sie hatten angegeben, sich am Neujahrstag mit ihrer 17-jährigen Schwester, die in einer Wohngruppe in Passau wohnte, treffen zu wollen. Von diesem Treffen kamen sie nicht mehr zurück. Auch von der Schwester und der Mutter, die ebenfalls in dem Heim untergebracht waren, fehlte jede Spur. Zunächst gab es Hinweise, dass sich die Familie im Raum Bad Reichenhall aufhält, wo sie zuvor gewohnt hatte. Die Kripo übernahm den Fall. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Heute gab die Polizei bekannt, dass die komplette Familie wohlbehalten in ihrem Heimatland Pakistan aufgetaucht ist. Näheres ist bisher nicht bekannt. Nur dass die Behörden inzwischen auch veranlasst hätten, dass die Kinder dort zusammen mit ihrer Mutter bleiben dürfen.