Vermisste Julia verbrachte die Nacht im Wärmebett

Der achtjährigen Julia, die zwei Tage und Nächte im Wald vermisst war und am Dienstag in Tschechien wiedergefunden wurde, geht es nach Auskunft ihres Vaters "relativ gut". Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR. Julia verbrachte die Nacht im Krankenhaus und lag dort in einem sogenannten Wärmebett. Nach Auskunft der Polizei hat sie keine körperlichen Schäden, auch keine Erfrierungen davongetragen und außer ein paar Kratzern auch keine weiteren Verletzungen.

Mädchen hat versucht, den Wanderweg wiederzufinden

Wie sie die Tage und Nächte im Wald verbracht hat, ist noch nicht geklärt. Julia erzähle davon nicht so viel, so der Polizeisprecher. Sie sagt hauptsächlich, dass sie ständig versucht habe, den Wanderweg wiederzufinden, wo sie am späten Sonntagnachmittag verloren ging.

Zwei Tage und Nächte nichts gegessen oder getrunken

Sie habe im Wald nichts gegessen oder getrunken, auch nicht Tropfwasser oder Ähnliches. Zu essen hatte das Kind auch nichts dabei. Julia habe, wie auf dem veröffentlichten Fahndungsfoto zu sehen war, herbstliche Wanderkleidung mit einer Art Regenjacke getragen. Das Foto war kurz vor ihrem Verschwinden entstanden.

Wie hat Julia die kalten Nächte überstanden?

Unklar ist auch noch, wie Julia die kalten Nächte überstanden hat. Sie hat sich dazu noch nicht geäußert. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist die Achtjährige sehr viel im Wald herumgelaufen und hat wahrscheinlich durch ihr Herumirren insgesamt an die zehn Kilometer zurückgelegt. In Bewegung zu bleiben, sei in der Situation auch sinnvoll und richtig gewesen, um nicht noch mehr auszukühlen.

Gefunden worden ist sie den Angaben zufolge in einem Waldstück zwischen dem Cerchov-Gipfel und dem tschechischen Dorf Ceska Kubice, etwa auf halber Strecke dazwischen.

Vorausgelaufen und verirrt

Inzwischen nennt die Polizei auch Details zu ihrem Verschwinden. Demnach war die Familie, die in Waldmünchen in Urlaub war, bereits auf dem Rückweg vom Berggipfel des Cerchov zurück ins Tal. Dabei sind das Mädchen, ihr Bruder und ihr Cousin vorausgelaufen und womöglich falsch abgebogen. Die beiden Buben wurden von zwei Radfahrern zu den Eltern zurückgebracht, die dort unterwegs waren. Das Mädchen, das noch ein Stück weiter vorausgelaufen war, verirrte sich.