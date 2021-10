Vermisste Julia lebt - Achtjährige aufgefunden

Große Erleichterung bei der Polizei

Die Nachricht vom Fund des Mädchens hat dann auch die Einsatzkräfte stark berührt. "Da sind beim ein oder anderen Tränchen geflossen", sagte Polizeisprecher Florian Beck dem Bayerischen Rundfunk in Furth in Wald. So eine Erleichterung habe er in seiner Laufbahn noch nie erlebt.

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) erklärte, er sei "überglücklich, dass das Mädchen relativ stabil gefunden wurde". Er dankte allen Beteiligten der Suchaktion. Die Zusammenarbeit der bayerischen und tschechischen Einsatzkräfte habe "bestens funktioniert.