Vermisste Ingolstädterin: Suche konzentriert sich auf Waldstücke

Kräfte der Bereitschaftspolizei hatten am Montag damit begonnen, Waldstücke in der Umgebung des Wohnhauses abzusuchen – diese sind vom Hubschrauber aus nur schlecht einzusehen. Heute wird die Suche am Boden fortgesetzt.

Seit Freitagmorgen spurlos verschwunden

Susanne Tillmann hatte am Freitag gegen 6 Uhr das Haus im Ingolstädter Stadtteil Pettenhofen verlassen, um alleine eine Radtour mit unbekanntem Ziel zu unternehmen. Als seine Frau auch über Nacht nicht nach Hause kam, verständigte ihr Ehemann am Samstagmorgen die Polizei. Diese startete eine aufwendige Suchaktion – auch mit Hunden und Hubschrauber.

Am Wochenende veröffentliche die Polizei ein Foto der Vermissten, am Montag ein Vergleichsfoto des Fahrrads.