Vermisste Frau in Naila: Polizei sperrt Straße für Ermittlungen

In den kommenden Tagen soll die Staatstraße zwischen Naila und Marxgrün im Landkreis Hof wegen polizeilichen Ermittlungen gesperrt werden, so der Chef der Hofer Staatsanwaltschaft Reiner Laib auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Details zu den Ermittlungen gibt die Staatsanwaltschaft aber nicht heraus. Laut Gerüchten vor Ort soll die Sperrung mit den Anfang September bekannt gewordenen Ermittlungen zum Verschwinden einer Frau vor 30 Jahren in Naila zusammenhängen. Dies wollten weder der Leitende Oberstaatsanwalt, noch die oberfränkische Polizei bestätigen.

Verschwundene Frau vergraben?

In örtlichen Medien wurde berichtet, dass die Polizei an der Staatsstraße im Fall der verschwundenen Frau ermittelt. Es wurde sogar spekuliert, dass sich dort Teile eines Skeletts befinden könnten. Wie die "Frankenpost“ berichtet hatte, soll ein Vater damals seine Tochter im Zuge des Neubaus der Straße zwischen Naila und Marxgrün verscharrt haben. Die Staatsanwaltschaft Hof bestätigt diese Darstellung aber nicht.

Laufende Ermittlungen

Gefunden wurde bisher nichts, so der Leitende Hofer Oberstaatsanwalt Reiner Laib im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk weiter. Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen, gibt die Polizei derzeit keine Auskünfte zu den konkreten Arbeiten vor Ort. Staatsanwaltschaft und Polizei betonten, dass die Öffentlichkeit zeitnah informiert werde.