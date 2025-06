Vermisste Frau aus Bad Aibling tot – Ehemann in Haft

Im November 2024 wurde eine 34-jährige Frau von einem Angehörigen als vermisst gemeldet – nun steht fest, dass sie getötet wurde. Am vergangenen Sonntag fand die Polizei nach eigenen Angaben ihre Leiche in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnorts in Bad Aibling.

Als dringend tatverdächtig gilt demnach der Ehemann der Toten. Ermittler der Kriminalpolizei Rosenheim verhafteten den 43-Jährigen am Dienstagmorgen.

Monatelang keine Hinweise: Zufall führt nun zu Fund der Toten

Nachdem die Frau im vergangenen Herbst als vermisst gemeldet wurde, gab es zunächst keine Hinweise oder Ermittlungsergebnisse zu ihrem Aufenthaltsort, auch nicht, nachdem sich die Polizei im Mai dieses Jahres mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wandte.

Dass die Polizei nun, Monate nach dem Verschwinden, die Leiche der Frau fand, war Zufall. Ein Bürger meldete der Polizei am vergangenen Sonntag ein herrenloses Kinderfahrrad mit Helm, das auf einem Waldweg nahe des Bad Aiblinger Gemeindeteils Ellmosen lag.

Da nicht auszuschließen gewesen sei, dass ein Kind vermisst wird, suchten Beamte die Umgebung ab, so die Polizei. Dabei spürte ein Polizeihund im Unterholz eine Leiche auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei steht das gefundene Kinderfahrrad in keinem Zusammenhang zum Auffinden der Leiche.

Ermittlungen zu Hintergründen der Tat dauern an

Die sterblichen Überreste der Frau wurden in München rechtsmedizinisch untersucht. Ein DNA-Abgleich gab Gewissheit, dass es sich um die vermisste 34-Jährige aus Bad Aibling handelt. Außerdem, so die Polizei, habe die Untersuchung gezeigt, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Gegen den mittlerweile in Untersuchungshaft sitzenden Ehemann habe es nach Angaben der Polizei "dringende Verdachtsmomente" gegeben. Zu den Details hält sich die Polizei noch bedeckt, verweist gegenüber dem BR auf die laufenden Ermittlungen.