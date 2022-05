Vermisste aus Bad Rodach: Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

Im Vermisstenfall einer 28-jährigen Frau aus Bad Rodach schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht mehr aus. Vor allem das Auto der Frau gibt den Ermittlern Rätsel auf. Nach BR-Informationen wurde es mittlerweile sichergestellt und zur Kripo Coburg gebracht.

Schwarzer Audi nach Verschwinden der Frau noch bewegt

Angehörige der 28-Jährigen Natalia Smolinska meldeten der Polizei am Sonntag, dass die Frau seit mehreren Tagen verschwunden sei. Am Montag wurde das Fahrzeug der Frau, ein schwarzer Audi A6 mit polnischem Kennzeichen, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kantstraße, am Ortseingang von Bad Rodach, festgestellt.

Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug allerdings schon Tage zuvor in Coburg auf, in der Straße "Hausleite" nahe dem Wolfgangsee. Da galt die Frau aber bereits als vermisst.

Polizei sucht mit Spürhunden nach der Vermissten

Nach Angaben eines Polizeisprechers werde in alle Richtungen ermittelt, die Kriminalpolizei Coburg habe intensive Suchmaßnahmen, auch mit Spürhunden eingeleitet.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, schulterlanges, rötliches Haar, am Hals trägt sie eine Tätowierung mit zwei Sternen und dem Buchstaben "K". Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt auch, wem der schwarze Audi der Frau mit dem polnischen Kennzeichen TK1829U aufgefallen ist.