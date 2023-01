Vermisste Alexandra R: Polizei bittet um Hinweise zu Range Rover

Die Ermittler der Sonderkommission verfolgen im Fall der seit sechs Wochen vermissten Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang eine neue Spur. Sie bitten um Hinweise zu einem Range Rover, der im Zusammenhang mit dem Verschwinden der schwangeren Frau stehen könnte. Wie die Polizei mitteilt, geht es um einen Range Rover mit dem Teilkennzeichen N-RB.

Wer hat schwarzen Range Rover am Europakai gesehen?

Die Polizei hat das Auto ausfindig gemacht und sichergestellt. Angaben zum Halter des Wagens macht die Polizei derzeit nicht. Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat den schwarzen Range Rover am Freitag, den 9. Dezember 2022 im Zeitraum zwischen 5.00 Uhr und 18.00 Uhr fahrend oder parkend im Bereich um den Europakai im Bereich Nürnberger Hafen gesehen? Wer kann dazu Angaben machen, wer in dem Auto saß?

Der Range Rover steht nicht im Zusammenhang mit der Durchsuchung am Dienstag in einem Gewerbeanwesen im Hilpoltsteiner Stadtteil Sindersdorf, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Dort war die Polizei mit einem großen Aufgebot an Kräften vor Ort. Zu der Aktion hatte ein Polizeisprecher erklärt, die Durchsuchung habe bisher keine Hinweise auf den Verbleib von Alexandra R. geliefert. Spuren, die gesichert wurden, werden ausgewertet. Auch eine Suche mit Tauchern und Leichenspürhunden im Main-Donau-Kanal war erfolglos verlaufen.

Seit 9. Dezember vermisst

Die 39-jährige schwangere Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang wird seit dem 9. Dezember vermisst. Ihr Lebensgefährte hatte die hochschwangere Frau vermisst gemeldet. Zuletzt sei sie am Morgen des 9. Dezembers gesehen worden. Sie habe ihr Pflegekind in der Kita in Nürnberg-Katzwang abgegeben, danach sei sie verschwunden.

Ein freiwilliges Entfernen aus ihrem sozialen Umfeld könne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, auch weil die Frau wichtige Dokumente zu Hause zurückgelassen habe. Ebenso gebe es keine Anzeichen für einen Suizid oder einen Unglücksfall, teilte die Polizei schon zu Beginn der Suche mit. Bislang wurde auch eine Wohnung in Nürnberg durchsucht und versiegelt. Von Alexandra R. aber fehlt weiterhin jede Spur. Wer Hinweise liefern kann, bittet die Polizei sich an den Kriminaldauerdienst zu wenden – unter der Rufnummer 0911 / 21 12-33 33.