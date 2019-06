Vermisste 16-Jährige: Wasserwacht durchsucht Waldnaab

Seit gestern Mittag wird in Weiden die 16 Jahre alte Schülerin Zarina Brandl vermisst. Derzeit suchen die Einsatzkräfte von Wasserwacht und Feuerwehr die Waldnaab zwischen Neustadt an der Waldnaab und Weiden ab. Das teilt ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz mit.

Zuletzt in Neustadt an der Waldnaab gesehen

Die Schülerin hat gestern gegen 12.50 Uhr das Berufliche Schulzentrum in Neustadt an der Waldnaab nach Schulschluss verlassen und wird seitdem vermisst. Normalerweise fährt Zarina Brandl mit den Bus nach Weiden zum Neuen Rathaus und nimmt dann einen weiten Fußweg auf sich in den Stadtteil Rehbühl. Ob sie auch gestern in einen Bus gestiegen ist, ist unbekannt.

Beschreibung des Mädchens

Zarina Brandl ist etwa 177 Zentimeter groß, rund 80 Kilo schwer und hat dunkelbraunes bis schwarzes, kurzes und leicht lockiges Haar. Sie hat laut Polizei einen schwarz-violetten Rucksack dabei und eine schwarze Hose und ein grünes T-Shirt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel. 0961/401-321).