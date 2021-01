Vermisste 15-Jährige aus Lauterhofen wieder da

Die 15-jährige Vermisste aus Lauterhofen im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz ist zurück. Am Freitagmorgen hat das Polizeipräsidium Oberpfalz seine Fahndung nach der Teenagerin widerrufen. Das Mädchen habe sich am Donnerstagabend selbstständig bei der Polizei Neumarkt gemeldet. Sie sei wohlauf.

Unbekannter Aufenthaltsort

Die Beamten hatten nach der 15-Jährigen gefahndet, nachdem ihre Familie trotz regelmäßigen telefonischen Kontakts längere Zeit nicht wusste, wo sie sich aufhält. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.