Vermisste 14-Jährige aus Geiselbach wieder aufgetaucht

Drei Tage lang hat die Polizei mit einem Groß-Aufgebot nach dem vermissten Mädchen aus Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg gesucht – aber ohne Erfolg. Heute ist die 14-Jährige gefunden worden. Das bestätigte Polizeisprecher Enrico Ball auf Anfrage von BR24. "Ihr geht es gut. Sie war die letzten Tage bei einem Freund", so Ball.

Groß angelegte Such-Aktion im Raum Aschaffenburg

Die 14-Jährige hatte am vergangenen Freitag gegen 16.30 Uhr ihr Elternhaus im Kahlgrund verlassen und war seitdem nicht zurückgekehrt. Über 360 Einsatzkräfte hatten am Freitag und am Wochenende nach der Jugendlichen gesucht. Auch ein Hubschrauber, Drohnen und Spür-Hunde waren im Einsatz. Am Montag wurde die Suche vorläufig eingestellt.

Emotionale Video-Botschaft der Mutter

Die Polizei hatte vermutet, dass sich das Mädchen in einer psychischen Ausnahme-Situation befinden könnte. Hinweise auf eine Straftat gab es nicht. Die Mutter hatte sich mit einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit gerichtet und mit Tränen in den Augen um Mithilfe gebeten. Auch die Polizei hatte ihren Zeugen-Aufruf erneuert.