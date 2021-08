Vermisste 14-Jährige aus Geiselbach in Jugendeinrichtung

Mehr als 360 Einsatzkräfte haben vergangenes Wochenende nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht. Viele Medien haben über ihr Verschwinden berichtet. In den Sozialen Medien ist die Suche zahlreich geteilt worden, darunter auch ein emotionales Video der Mutter des Mädchens, in dem sie um Hilfe gebeten hatte. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden ist die 14-Jährige wohlbehalten aufgefunden worden – in Begleitung eines Freundes.

14-Jährige kommt in Jugendeinrichtung unter

Direkt nachdem sie gefunden wurde, sagte sie den Polizeibeamten, dass sie nicht zurück nach Hause wolle. Deshalb verständigte die Polizei das Jugendamt. Gemeinsam mit den Eltern sei laut Polizei die Entscheidung getroffen worden, dass das Mädchen in einer Jugendeinrichtung unterkommt.

Hinweis führt Polizei auf richtige Spur

Die 14-Jährige hatte am vergangenen Freitag das Haus verlassen und war seitdem nicht dorthin zurückgekehrt. Ihre Spur verlor sich an einer Bushaltestelle im Nachbardorf Hofstädten. Am Montag ist die Suche vorläufig eingestellt worden. Ein wichtiger Hinweis habe die Polizei letztendlich auf die richtige Spur gebracht. Das Mädchen wurde in Begleitung eines Freundes gefunden. "Es bestand im Prinzip keine Gefahr für sie", sagte Enrico Ball. "Das wichtigste ist, dass wir sie gefunden haben."

Wie Polizeisprecher Enrico Ball sagte, geht die Polizei davon aus, dass die großangelegte Suchaktion und das mediale Interesse dem Mädchen nicht verborgen geblieben sind. Die Polizei hatte vermutet, dass sich das Mädchen in einer psychischen Ausnahme-Situation befinden könnte.