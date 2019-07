In den frühen Morgenstunden am Dienstag soll Christine Happel ihr Wohnanwesen in Kleinostheim verlassen haben. Wie die Polizei mitteilt, fehlt seitdem jede Spur von ihr. Nachdem sich Angehörige an die Polizeiinspektion Aschaffenburg gewandt hatten, laufen umfangreiche Ermittlungen. Die Polizei war mit einem Hubschrauber und Personensuchhunden im Einsatz. Bislang konnte die Vermisste jedoch nicht gefunden werden.

Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise

Die Polizei schließt nicht aus, dass Christine Happel etwas zugestoßen sein könnte. Hinweise darauf, dass eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Frau stehen könnte, gibt es derzeit jedoch nicht.

Christine Happel ist rund 1,60 Meter groß, schlank und trägt braun-blonde, schulterlange Haare. Über ihre Kleidung ist nichts bekannt. Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Einsatzzentrale ist telefonisch erreichbar unter: 06021/857-2230.