Vermisst: 19-Jähriger möglicherweise in einer hilflosen Lage

Der 19-jährige Furkan Parlak wurde zuletzt gegen 20.00 Uhr an seiner Wohnadresse in der Heisenbergstraße gesehen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Auf Grund der aktuellen Temperaturen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befindet. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos, deshalb bittet die Schweinfurter Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Vermisster trug nur eine Jogginghose

Der 19-Jährige hat kurze, schwarze Haare und markante dichte Augenbrauen. Der etwa 170 cm große junge Mann trug eine schwarze Jogginghose und eine blau-grau-schwarze Jacke. Wer den Vermissten gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Schweinfurter Polizei (Tel. 09721/202-2230) zu melden.